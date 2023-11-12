«Рубин» в большинстве обыграл «Сочи»

Сегодня, 12 ноября, проходила встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином». Матч шёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте Руслан Безруков ускорился, оказался в сочинской штрафной и пробил с ходу — а мяч рикошетом от ноги Ваньи Дркушича отправился в сетку ворот.

На 55-й минуте Кирилл Кравцов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 66-й минуте Дмитрий Кабутов доставил мяч к штрафной, где Егор Тесленко и Алексей Грицаенко довели перепас до Мирлинда Даку, а тот уже плотным ударом пробил в угол ворот.

На данный момент «Рубин» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 очками.