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Сочи — Рубин 0:2, результат матча 15-го тура РПЛ 12 ноября

«Рубин» в большинстве обыграл «Сочи»
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Сегодня, 12 ноября, проходила встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином». Матч шёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте Руслан Безруков ускорился, оказался в сочинской штрафной и пробил с ходу — а мяч рикошетом от ноги Ваньи Дркушича отправился в сетку ворот.

На 55-й минуте Кирилл Кравцов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 66-й минуте Дмитрий Кабутов доставил мяч к штрафной, где Егор Тесленко и Алексей Грицаенко довели перепас до Мирлинда Даку, а тот уже плотным ударом пробил в угол ворот.

На данный момент «Рубин» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Безруков – 39'     0:2 Даку – 66'    
Удаления: Кравцов – 55' / нет
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