«Лион» одержал первую победу в текущем сезоне французской Лиги 1

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Лионом». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:05 по московскому времени. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Его автором стал ирландский защитник «Лиона» Джейк О'Брайен. Стоит отметить, что «Ренн» остался вдесятером уже на пятой минуте встречи. С поля был удалён защитник Гела Дуэ.

Эта победа стало первой для «Лиона» в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. В активе команды стало семь очков, однако она осталась на последнем месте в турнирной таблице. «Ренн» с 12 очками расположился на 13-й строчке.