Лунёв: перед игрой с «Байером» было небольшое повреждение

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв заявил, что перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1) у него было небольшое повреждение.

«Довольны ли ответной игрой с «Байером»? Много моментов не было, но команда проиграла. Хотелось бы доиграть до конца и закончить встречу хотя бы вничью. Осадок от результата присутствует. В целом, наверное, сыграл нормально.

Перед игрой было мышечное повреждение? Небольшое было, но всё нормально — играл же.

Рисковал ли, выходя на поле? Рисковал, но ничего: кто не рискует, тот не пьёт шампанского на Новый год. Это повреждение никак не было связано с коленом, другая история.

Удалось ли пообщаться с бывшими партнёрами? Да, они встретили тепло и по‑дружески. Было очень приятно», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».