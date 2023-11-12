«Челси» — «Манчестер Сити»: гости забили свой четвёртый мяч

В эти минуты проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
На 86-й минуте полузащитник Родриго Эрнандес забил четвёртый гол «Манчестер Сити».
После 11 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и расположился на первой строчке.
В прошлом сезоне команды играли друг с другом четыре раза. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В рамках АПЛ «горожане» дважды обыграли соперника — с одинаковым счётом 1:0.
- 12 ноября 2023
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