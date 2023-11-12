Рахимов — о матче с «Сочи»: «Рубин» стал относиться к моментам по-пижонски

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 15-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Команда провела хорошую игру. Были моменты, над которыми нам нужно ещё поработать. В первом тайме мы поздно реагировали на моменты в фазе оборона‑атака и наоборот. Было много моментов, которые нужно реализовывать, а мы стали относиться к ним по‑пижонски, об этом я сказал команде. Думаю, что заслужили победу. Не стоит улыбаться, когда не реализуешь свои моменты. Видно, что у игроков появляется уверенность, пока всё нормально.

Готов ли подвести итоги первой половины чемпионата? Пока не готов. Понимаю, мы можем сказать, что было в самом начале, как нам тяжело было. Вышли из Первой лиги, большое количество игроков ушли. Нужно было менять многое. Нужно отдать должное президенту клуба за то понимание, когда мы поначалу не выигрывали, а он продолжал верить», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».