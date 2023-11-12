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Валерий Карпин: для «Ростова» первый круг РПЛ завершился плохо

Валерий Карпин: для «Ростова» первый круг РПЛ завершился плохо
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты своей команды по итогам первой половины Российской Премьер-Лиги.

«Для «Ростова» первый круг завершился плохо. Неудовлетворительно», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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