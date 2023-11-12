Роман Зобнин ответил на вопрос о своём здоровье после матча с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Ростовом» (2:1) ответил на вопрос о своём здоровье.

«Здоровье? Всё нормально, спасибо. Надеюсь, что к следующему матчу буду уже готов! Характер травмы? Вам всё расскажут», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Зобнин получил повреждение в первом тайме и на 39-й минуте его заменил Даниил Денисов.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч. Единоличным лидером является «Краснодар».