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Валерий Кечинов: «Спартак» опять лихорадит — с «Ростовом» могла быть и ничья

Валерий Кечинов: «Спартак» опять лихорадит — с «Ростовом» могла быть и ничья
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«В матче с «Ростовом» «Спартак» опять лихорадило. Если первый тайм был просто великолепный, не давали шансов «Ростову», то во втором тайме опять пропустили мяч и допустили нервную концовку. Если бы футболистам «Ростова» больше бы повезло, то могла быть и ничья. Нет стабильности ни в игре, ни в результате. Такие игры «Спартаку» надо спокойно доводить до победы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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