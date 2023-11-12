Кечинов: у Абаскаля и Соболева конфликт, но Александр вернётся в стартовый состав

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля и нападающего Александра Соболева конфликт, однако игрок скоро вернётся в стартовый состав.

«У Абаскаля нет нападающих как таковых, кроме Соболева. Есть ещё Мелёшин, но в РПЛ его вообще не задействуют. Мы чувствуем и видим, что между Абаскалем и Соболевым происходит какой-то конфликт. Когда эта ситуация успокоится, Александр снова будет выходить в стартовом составе. Мне не кажется, что Соболев окончательно потерял место в основе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.