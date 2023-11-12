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Карпин хватался за голову, Вахания показывал приём из тхэквондо. Фото победы «Спартака»

Карпин хватался за голову, Вахания показывал приём из тхэквондо. Фото победы «Спартака»
Карпин хватался за голову
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Сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счёт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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