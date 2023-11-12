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Абаскаль: Джикия очень близок, чтобы начать тренироваться в общей группе

Абаскаль: Джикия очень близок, чтобы начать тренироваться в общей группе
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда защитник и капитана команды Георгий Джикия сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

«Джикия очень близок, чтобы начать тренироваться в общей группе. На этой неделе это случится», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Джикия сломал ребро на тренировке команды. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца.

Сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах.

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