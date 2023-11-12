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«Арис» в меньшинстве разгромно проиграл «Кармиотиссу». Кокорин появился в перерыве

Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 11-го тура кипрского Первого дивизиона между «Кармиотиссой» и «Арисом» из Лимасола. Матч проходил на стадионе «Имени Стелиоса Кириакидиса» в Пано-Полемидии

(Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 65-й минуте игрок хозяев Карлим Росси открыл счёт.

На 68-й минуте футболист «Ариса» Стив Яго получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 70-й минуте Лео Бенгтссон сравнял счёт.

На 80-й минуте Андреас Кацантонис вновь вывел хозяев вперёд.

На 90-й минуте Ставрос Цукалас увеличил преимущество.

На 90+3-й минуте Наварон Фор поставил точку в этом матче.

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился на поле после перерыва и голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Арис» после 11 сыгранных матчей в кипрском Первом дивизионе располагается на третьей строчке с 23 очками. «Кармиотисса» находится на предпоследнем, 13-м месте с пятью баллами.