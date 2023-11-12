Глушаков: привыкли говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Будем реально смотреть на вещи

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков заявил, что надо реально смотреть на вещи.

«Понятно, что все привыкли говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Давайте реально смотреть на вещи — есть отрыв, какие-то неурядицы в команде. Но сегодня «Спартак» выиграл — это самое главное», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах.