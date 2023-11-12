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Глушаков: привыкли говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Будем реально смотреть на вещи

Глушаков: привыкли говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Будем реально смотреть на вещи
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Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков заявил, что надо реально смотреть на вещи.

«Понятно, что все привыкли говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Давайте реально смотреть на вещи — есть отрыв, какие-то неурядицы в команде. Но сегодня «Спартак» выиграл — это самое главное», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах.

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