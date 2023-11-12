Защитник «Спартака» Денисов высказался о победе над «Ростовом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«В каждом матче хочется забить больше, а первый мяч — раньше. Если за 15 минут забили два, то это вообще прекрасно.

Я выходил на замену на свою позицию, которая мне знакома и понятна. Надеюсь, что у Зобнина всего лишь микроповреждение или спазм.

Игра складывалась к перерыву так из-за счёта. Но мы хотели забить ещё один, но немного не получилось», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.