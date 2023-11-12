Глушаков: думал, «Спартак» и «Ростов» закончат 2:2. После ухода Зобнина ниточка оторвалась

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу красно-белых в сегодняшнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Получилась интересная игра. После первого тайма «Спартак» выигрывал, и я сказал в перерыве, что концовка будет валидольная. Думал, 2:2 сыграют. После замены Зобнина, когда какая-то ниточка отрывается из состава, что-то может поменяться. Речь не о Зобнине, а о любом игроке», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.