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Станислав Черчесов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ

Станислав Черчесов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о сегодняшней победе «Спартака» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Почему «Спартак» спокойно не доиграл этот матч и устроил себе нервотрепку? 2:0 — счет комфортный. Я всегда футболистам говорю, есть две вещи: отдать пространство и инициативу. Иногда можно отдать пространство, при счете 2:0. А тут отдали, самое главное, и инициативу. «Ростов» начал создавать и, вдруг, играть. Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это РПЛ.

Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации. Это мое мнение», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, после данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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