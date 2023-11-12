У директора «Родины Медиа» Отара Кушанашвили случился сердечный приступ

У известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, также являющегося медиадиректором команды Медиалиги «Родина Медиа», случился сердечный приступ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 53-летнему Кушанашвили стало плохо с сердцем в салоне сигар и алкоголя. До этого Отар смотрел в ресторане матч «Спартак» — «Ростов», после первого тайма уставший он ушёл из заведения.

Сообщается, что Кушанашвили уже становится лучше. Врачи проводят необходимые исследования, но угрозы жизни уже нет. Шоумена после сердечного приступа оставят в палате интенсивной терапии минимум на эту ночь. А дальше — в зависимости от результатов исследований.

Предположительно, причиной сердечного приступа стала интенсивность работы и отсутствие отдыха. Также отмечается, что Отар выпивал редко в последнее время, но иногда всё же снимал стресс алкоголем.

Напомним, сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.