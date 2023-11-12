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«Спартак» Кержакова проиграл «Явору» в чемпионате Сербии

«Спартак» Кержакова проиграл «Явору» в чемпионате Сербии
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Сегодня, 12 ноября, состоялась встреча 15-го тура сербской Суперлиги между «Явором» из Иваницы и «Спартаком» из Суботицы. Матч проходил на стадионе «Иваница» в Иванице (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 32-й минуте Лука Гойкович вывел «Явор» вперёд.

На 58-й минуте Тодор Петрович увеличил преимущество хозяев.

Напомним, главным тренером «Спартака» из Суботицы является российский специалист Александр Кержаков, который возглавил команду этим летом.

На данный момент «Явор» после 15 сыгранных матчей в сербской Суперлиге располагается на девятой позиции с 17 очками. «Спартак» находится на 11-м месте с 16 очками.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Явор
Иваница
Окончен
2 : 0
Спартак Суботица
Суботица
1:0 Гойкович – 32'     2:0 Петрович – 58'    
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