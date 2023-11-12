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Игрок «Байера» Вирц обогнал Винисиуса в списке лучших ассистентов топ-5 лиг в 2023 году

Игрок «Байера» Вирц обогнал Винисиуса в списке лучших ассистентов топ-5 лиг в 2023 году
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Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц обошёл вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в списке лучших ассистентов топ-5 лиг в 2023 году благодаря результативной передаче в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (4:0). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

20-летний Вирц отдал 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах в 2023 году.

Лучшие ассистенты топ-5 лиг в 2023 году:

1. Флориан Вирц («Байер») — 18 ассистов.
2. Винисиус Жуниор («Реал») — 17 ассистов.
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 15 ассистов.
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 14 ассистов;
5. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — по 13 ассистов.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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