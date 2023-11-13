Черчесов — о гонке в РПЛ: надеюсь, что команды из Москвы доставят провинциальным проблем

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, выразив надежду, что московские клубы доставят провинциальным командам проблем в борьбе за золото.

«Акценты надо расставлять. Можно быть на втором месте и отставать на 25 очков от первого. Ты второй, но неконкурентоспособен. Пускай «Краснодар» будет на первом месте пока, «Зенит» на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно. Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).