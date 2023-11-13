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Лукас Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив» из «Оренбурга»

Лукас Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив» из «Оренбурга»
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, как обстоит ситуация с возможным переходом в московский «Локомотив».

«На какой стадии идут переговоры? Ситуация с «Локомотивом» такова: я никуда не ушёл, руководители клубов и мои агенты сейчас занимаются этим вопросом. Пока я в «Оренбурге» и всей головой хочу быть здесь со своими партнёрами по команде. Я должен продолжать работать со своими одноклубниками, чтобы вывести команду оттуда, где мы сейчас находимся», — приводит слова Веры Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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