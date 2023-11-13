Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Израиля проиграла Косову в перенесённом матче отбора Евро-2024

Сборная Израиля проиграла Косову в перенесённом матче отбора Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился перенесённый матч 8-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Косова и Израиля. Команды играли на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине (Косово). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Косова обыграла сборную Израиля со счётом 1:0.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, Милот Рашица открыл счёт в матче, выведя Косово вперёд. Всё оставшееся время встречи сборная Израиля пыталась отыграться, но так и не смогла это сделать — сборная Косова одержала минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча Косово занимает четвёртое место в группе I, набрав 10 очков в восьми играх. Израиль расположился на третьей строчке, набрав 11 очков в семи встречах.

Напомним, игра между национальными командами Косова и Израиля изначально должна была состояться 15 октября в Приштине, но была перенесена из-за сложной политической ситуации в Израиле.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 8-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Косово
Окончен
1 : 0
Израиль
1:0 Рашица – 41'    
Удаления: нет / Ревиво – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android