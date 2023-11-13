Сборная Израиля проиграла Косову в перенесённом матче отбора Евро-2024

Завершился перенесённый матч 8-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Косова и Израиля. Команды играли на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине (Косово). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Косова обыграла сборную Израиля со счётом 1:0.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, Милот Рашица открыл счёт в матче, выведя Косово вперёд. Всё оставшееся время встречи сборная Израиля пыталась отыграться, но так и не смогла это сделать — сборная Косова одержала минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча Косово занимает четвёртое место в группе I, набрав 10 очков в восьми играх. Израиль расположился на третьей строчке, набрав 11 очков в семи встречах.

Напомним, игра между национальными командами Косова и Израиля изначально должна была состояться 15 октября в Приштине, но была перенесена из-за сложной политической ситуации в Израиле.