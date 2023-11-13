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Стерлинг — о ничьей с «Манчестер Сити»: думаю, «Челси» мог бы добиться большего

Стерлинг — о ничьей с «Манчестер Сити»: думаю, «Челси» мог бы добиться большего
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Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал ничью в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (4:4).

«Нам противостояла одна из лучших команд за последние семь-восемь лет. Мы знаем, как они играют, мы действовали правильно, показали свою индивидуальность, показали внутреннюю веру и хорошую игру. Думаю, мы могли бы добиться большего. Мы делаем шаги вперёд на протяжении всего сезона, работаем над мелочами, и вы видите веру в команду, которая сражалась с одной из лучших команд за последнее время.

«Сити» — это такая команда, что если дать им уверенность, то они разорвут вас на куски, но вы должны встать и показать свою веру — ребята сделали это сегодня. Я думаю, что «Сити» — это команда, у которой мы можем многому научиться, также как и от прошлых команд «Челси». Мы — клуб, который борется за титулы и трофеи, это тот уровень, на который мы хотим вернуться. Нам просто нужно продолжать бороться за клуб», — приводит слова Стерлинга BBC.

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