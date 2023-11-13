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Защитник «Челси» Силва стал четвёртым игроком в истории АПЛ, забившим в возрасте 39+ лет

Защитник «Челси» Силва стал четвёртым игроком в истории АПЛ, забившим в возрасте 39+ лет
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В воскресенье, 12 ноября, бразильский защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва забил один из голов в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (4:4) и стал четвёртым игроком в истории АПЛ, забившим в возрасте, превышающем 39 лет. Ранее это удавалось только Дину Уиндассу, Тедди Шерингему и Райану Гиггзу. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, 39-летний Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 127 матчах за лондонский клуб, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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