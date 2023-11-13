Карло Анчелотти оценил шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о конкуренции с «Жироной» в испанской Примере.

«У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что «Жирона» не играет в еврокубках и может бороться за каждый матч. Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После 13 туров испанской Примеры «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой в активе 34 очка после 13 матчей. Замыкает тройку «Барселона» с 30 очками.

В следующем туре чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Кадисом», а «Жирона» встретится «Атлетиком».