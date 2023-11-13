«Готов подвезти его на велосипеде». Тухель поддержал идею приобретения Мбаппе в «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Хочу ли я подписать Мбаппе в «Баварию»? Да-да, он будет играть за нас, это понятно. Килиан есть Килиан, он необыкновенный. Он очень умён, у нас хорошие отношения. Если он захочет приехать, я готов подвезти его на велосипеде», — приводит слова Тухеля Goal со ссылкой на интервью Canal+.

Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.