Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски повздорил с Ямалом и не пожал ему руку во время матча «Барселоны» с «Алавесом»

Левандовски повздорил с Ямалом и не пожал ему руку во время матча «Барселоны» с «Алавесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски остался недоволен действиями партнёра по команде Ламина Ямала во время матча 13-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

В одном из эпизодов Ямал в штрафной площади соперника не отдал пас на Левандовского. После чего польский форвард высказал партнёру претензии и отказался пожать ему руку, которую протянул Ямал.

В этой встрече Левандовски оформил дубль.

После 13 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 30 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на четыре очка.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Барселона», пропустив гол на 19-й секунде, обыграла «Алавес» из-за дубля Левандовского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android