Левандовски повздорил с Ямалом и не пожал ему руку во время матча «Барселоны» с «Алавесом»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски остался недоволен действиями партнёра по команде Ламина Ямала во время матча 13-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

В одном из эпизодов Ямал в штрафной площади соперника не отдал пас на Левандовского. После чего польский форвард высказал партнёру претензии и отказался пожать ему руку, которую протянул Ямал.

В этой встрече Левандовски оформил дубль.

После 13 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 30 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на четыре очка.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.