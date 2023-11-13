Хавьер Санетти назвал разницу между Марадоной и Месси

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти сравнил легендарного Диего Марадону и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Это игроки различных эпох, у них разная судьба, разная жизненная линия. Диего — это поэзия футбола, Лионель — это наука футбола», — приводит слова Санетти Corriere della Sera.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере.