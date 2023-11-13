Лионель Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

Аргентинский форвард Лионель Месси признан лучшим игроком «Интер Майами» в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба американского клуба.

Напомним, футболист перешёл в команду из МЛС летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере.

Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интера Майами»: