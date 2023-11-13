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«Яйцами я ещё не забивал». Холанд высказался о своём голе в ворота «Челси»

«Яйцами я ещё не забивал». Холанд высказался о своём голе в ворота «Челси»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на свой второй забитый гол в ворота лондонского «Челси» в матче 12-го тура АПЛ.

«Яйцами я ещё не забивал. Так что это важная веха», — приводит слова Холанда NRK со ссылкой на интервью Viaplay.

12 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч завершился вничью 4:4. Норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем, а также записал на свой счёт результативную передачу.

После этой игры в активе подопечных Хосепа Гвардиолы стало 28 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Лондонский «Челси» с 16 очками идёт на 10-м месте.

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