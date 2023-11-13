Роналду отреагировал на четвёртую победу «Аль-Насра» подряд в саудовской Про-Лиге

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче с «Аль-Вахдой».

«Мы сохраняем вкус победы! Давайте продолжим хорошо работать!» – написал Роналду в одной из социальных сетей.

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги Криштиану Роналду провёл 12 матчей в составе «Аль-Насра», в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами; португалец — лучший бомбардир лиги.

11 ноября прошёл матч 13-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Вахдой» со счётом 3:1.

По итогам 13 туров «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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