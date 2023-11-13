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Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча «Челси» с «Манчестер Сити»

Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча «Челси» с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не пожал руку наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле после матча 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:4.

После матча Почеттино не стал жать руку Гвардиоле и направился к судьям, высказывать претензии по поводу их работы.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 16 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков.

В следующем туре «Челси» встретится с «Ньюкаслом», а «Манчестер Сити» проведёт матч с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут 25 ноября.

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