Гвардиола высказался о том, что Почеттино не пожал ему руку после матча АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что наставник «Челси» Маурисио Почеттино не пожар ему руку после матча 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:4.

Напомним, после матча Почеттино не стал жать руку Гвардиоле и направился к судьям, чтобы высказать недовольство их работой.

«Нет проблем. Это не проблема. Я не хочу говорить ни слова. Всё в порядке. Эмоции иногда случаются и со мной», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Байковски в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 16 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков.

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