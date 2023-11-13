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«Холанд повёл себя как гиперактивный осьминог». Морган – о пенальти в матче «Челси» — «МС»

Журналист Пирс Морган высказался о назначенном пенальти в ворота «Челси» во время матча 12-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:4.

На 25-й минуте в ворота «Челси» был назначен пенальти, который реализовал Эрлинг Холанд.

«Ещё один день, ещё одно фиаско VAR. Холанд повёл себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», — написал Морган в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 16 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков.

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