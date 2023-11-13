Наставник «Ювентуса» Аллегри назвал «Интер» главным фаворитом нынешнего сезона Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какие команды по его мнению будут главными претендентами на золотые медали чемпионата Италии.

«В одном матче может произойти всё, что угодно. Безусловно, «Интер» — фаворит в борьбе за Скудетто, вместе с «Миланом» и «Наполи».

Проект «Интера» выстраивался, чтобы выигрывать Скудетто. Пока рано об этом говорить, но они являются фаворитами этого сезона. Мы должны попытаться остаться в топ-4, и, прежде всего, заработать преимущество над 5-м местом», — приводит слова Аллегри Football Italia.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своём активе 31 очко. «Ювентус» набрал на два очка меньше и расположился на второй строчке.