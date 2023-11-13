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«Реал» уволил руководителя медицинского отдела из-за большого количества травм и рецедивов

«Реал» уволил руководителя медицинского отдела из-за большого количества травм и рецедивов
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Мадридский «Реал» уволил руководителя медицинского отдела клуба Нико Михича, сообщает Marca.

Ситуация с рецидивами Арды Гюлера стала одним из поводов для ухода хорватского врача, который работал в команде с 2017 года.

Руководству в целом не нравится большое количество травм в этом сезоне и то, что от рецидивов до этого страдали игроки команды, а именно: Карим Бензема, Давид Алаба и Дани Себальос, что создавало конфликты между игроками и работниками медицинской службы. Кто заменит Михича – пока не уточняется.

Напомним, в начале сезона сразу два футболиста «сливочных» выбыли на долгий срок из-за травмы крестообразной связки колена – это Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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