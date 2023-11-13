Главный тренер «Шахтёра» Пушич: ещё не видел и не чувствовал в Украине никакой опасности

Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич рассказал о своих первых неделях работы на новой должности.

«Мы, конечно, отпраздновали победу над «Барселоной» (1:0), когда вернулись в гостиницу. Но это не продолжалось слишком долго, потому что утром следующего дня нам пришлось возвращаться, а в воскресенье нас ждал важный матч в УПЛ.

Я уже был главным тренером в «Твенте», поэтому на самом деле чувствую себя так, словно я привык.

Конечно, проведение чемпионата Украины в нынешнее время – нечто особенное. Соревнования проводятся только в безопасных местах, клуб над этим хорошо работает. То здесь, то там звучит сирена воздушной тревоги, но я ещё не видел и не чувствовал никакой опасности», — цитирует Пушича Omroep Gelderland.