Мохамед Салах забил 200 голов за английские команды

Оформив дубль в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0), нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой 200-й мяч в футболках английских команд.

За «Ливерпуль» 31-летний нападающий забил 198 голов, за «Челси» — два. В составе мерсисайдцев египтянин провёл 322 матча с учётом всех соревнований. Он забивал в английской Премьер-лиге (147 голов), еврокубковых турнирах (44 гола), Кубке Англии (пять), Кубке лиги (один) и Суперкубке страны (один). В 19 матчах за «Челси» Салаха забил два гола — оба в рамках английской Премьер-лиги.

Чаще всего Мохамеду ассистировал экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На счету бразильца 22 голевые передачи Салаху. Египетский форвард присоединился к мерсисайдцам, перейдя из «Ромы» летом 2017 года. После 12 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад».