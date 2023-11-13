Директор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили опроверг слухи о сердечном приступе

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, также являющийся медиадиректором команды Медиалиги «Родина Медиа», опроверг слухи о сердечном приступе.

«Гадкий жанр — говорить то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей.

Я похож на хворого человека? Вы [устанете] раньше, чем я заболею. Я всех похороню — тех, кто распространяет грязные слухи. Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — сказал Кушанашвили в видеообращении в телеграм-канале «Ну и Ладненько / С кайфом о спорте».

Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летнему Кушанашвили стало плохо с сердцем в салоне сигар и алкоголя. До этого Отар смотрел в ресторане матч «Спартак» — «Ростов» (2:1), после первого тайма уставший он ушёл из заведения.