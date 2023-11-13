Кассьерра не поехал в сборную Колумбии из-за полученной в матче с «Краснодаром» травмы

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не поможет сборной Колумбии в ноябрьских матчах отборочного раунда к чемпионат мира — 2026 из-за полученного в игре с «Краснодаром» (1:1) повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола.

Вместо 26-летнего нападающего сине-бело-голубых тренерский штаб колумбийцев вызвал Хуан Камило Эрнандеса. Напомним, в ноябре сборная Колумбии проведёт две встречи в рамках отборочного рауна чемпионата мира — 2026. 17 числа колумбийцы сыграют с Бразилией дома, а 22 ноября отправятся в гости к Парагваю. После четырёх проведённых встреч Колумбия занимает пятое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 среди стран Южной Америки. Лидирует сборная Аргентины с 12 очками в активе.

Кассьерра в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 14 игр за «Зенит», забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Сине-бело-голубые занимают второе место в таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.