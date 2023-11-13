Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: всё хорошо, но пока наша игра далека от идеала

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении мерсисайдцев, поднявшихся на вторую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги после победы над «Брентфордом» (3:0).

«Я вообще не думал об этом, пока мне не сказали. Это хорошо, но на дворе только ноябрь. Здорово, что мы идём по очкам ровно с другими командами, потому что пока наша игра далека от идеала. Мы добываем результаты в борьбе, иной раз показывая не очень хороший футбол. Впереди ещё много матчей. Если к марту-апрелю мы будем где-то рядом, тогда можно будет говорить о таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 12 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад».