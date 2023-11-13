Президент «Амкала» Герман Попков сыграет за «Динамо» в матче с 2DROTS

Президент «Амкала» Герман Попков, более известный как Герман Эль-Классико, сыграет за московское «Динамо» в товарищеском матче с медиафутбольным клубом 2DROTS, сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

Напомним, 18 ноября в 18:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).

По итогам 15 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» расположилось на третьем месте. Подопечные Марцела Лички набрали 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками.