Игрок «Спартака» Зиньковский высказался о победе над «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Хорошая игра, первый тайм получился лучше, чем второй. Во втором мы чуть подсели, где‑то сил не хватило. Много теряли мячей, но победили. Обидно, что пенальти получили и не сохранили ворота пустыми. Но главное, что выиграли и заработали три очка», — сказал Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после данного матча «Спартак» — «Ростов» (2:1) красно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.