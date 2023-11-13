Игрок «Оренбурга» Вера: Саудовская Аравия? хотел бы продолжить карьеру в России

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мыслями о своём будущем.

«Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами. Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Могу уйти? Может быть, но всё зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но всё зависит от клубов», — приводит слова футболиста Metaratings.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.