КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики в матче «Зенит» — «Краснодар»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование ненормативной лексики в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

«В матче «Зенит» — «Краснодар» рассмотрим скандирование болельщикам «Зенита» ненормативной лексики, выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Оливейры и выход за пределы технический зоны с выходом на поле ранее заменённого футболиста Клаудиньо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.