Футболисты сборной Кубы прибудут в Россию на товарищеский матч после 16 ноября

Игроки сборной Кубы по футболу прилетят в Волгоград на товарищеский матч с национальной командой России после 16 ноября.

«Команда должна прибыть в Россию после 16-го числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после долгой поездки», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы сборной Кубы ТАСС.

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).