Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты сборной Кубы прибудут в Россию на товарищеский матч после 16 ноября

Футболисты сборной Кубы прибудут в Россию на товарищеский матч после 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки сборной Кубы по футболу прилетят в Волгоград на товарищеский матч с национальной командой России после 16 ноября.

«Команда должна прибыть в Россию после 16-го числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после долгой поездки», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы сборной Кубы ТАСС.

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Материалы по теме
Сёмин: хорошо, что сборная России сыграет с Кубой в Волгограде — там много болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android