Хавбек «Ростова» Глебов — о поражении от «Спартака»: вышли не с тем настроем

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что жёлто-синие вышли на игру 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) с недостаточным настроем.

«Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Защитники «Спартака» успевали поднять голову и играть в диагонали. Когда мы прессингуем в полную силу, на 100–150 процентов, защитники не успевают поднять голову. Здесь у них всё проходило, очень просто мы давали им выйти из обороны. На второй тайм был план, что нужно добавить в агрессии, прессинге, атаке. Мы добавили, но чтобы выигрывать или играть вничью, нужно весь матч проводить так, как 25–30 минут второго тайма», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоялась в минувшее воскресенье на «Открытие Арене». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.