Игорь Корнеев: «Краснодар» показал не только качество игры, но и дал бой «Зениту»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился эмоциями от прошедшего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (1:1).

«Это был самый интересный в плане тактики и объёма работы на поле матч чемпионата до сегодняшнего момента. Обеим командам огромный комплимент. «Краснодар» показал не только качество игры, но и дал бой «Зениту». Это было достойно!

Сперцян провёл отличный матч. Он не только забил, но и был лидером, ведя за собой команду. Что касается «Ювентуса», и вброса информации, — это работа деятелей. Но Сперцян может оказаться там через три-четыре года, если будет следовать правильному спортивному плану.

Никто не знает, сумеет ли «Краснодар» сохранить лидерство до зимы, но они уже показали свои намерения. «Зенит» дрогнул? Нет, и не собирается этого делать. Он будет делать всё возможное, чтобы вернуться на первую строчку», — приводит слова Корнеева Metaratings.