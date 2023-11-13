В сборной Кубы по футболу объяснили решение сыграть с национальной командой России

В пресс-службе сборной Кубы рассказали, почему приняли решение провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Сборная России по футболу — отличная команда, она занимает очень хорошую позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Для нас очень выгодно встретиться с таким соперником, как Россия, конечно, это интересно для наших игроков, потому что это, несомненно, будет трудной задачей, которая потребует тщательного изучения. Мы столкнемся с футболом, который тактически отличается от того, в который играют в зоне КОНКАКАФ, и это очень полезно», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы сборной Кубы ТАСС.

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).