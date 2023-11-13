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Форвард «Краснодара» Кордоба: Сперцян — футболист европейского уровня

Форвард «Краснодара» Кордоба: Сперцян — футболист европейского уровня
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слухи об интересе туринского «Ювентуса» к Эдуарду Сперцяну.

«Сперцян футболист уровня «Ювентуса»? Да, он безусловно футболист европейского уровня, поэтому за ним следят столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок. В игре против «Зенита» он забил гол и благодаря этому мы на позитивной ноте завершили матч», — приводит слова Кордобы Metaratings.

23-летний Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду универсальный полузащитник начал играть в 2020 году. В нынешнем сезоне Эдуард провёл 15 игр за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Отметим, что в прошлой кампании Сперцян набрал 21 очко по системе «гол + пас» (10 голов и 11 результативных передач).

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